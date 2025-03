Geplaagd Ubisoft vindt Chinese investeerder voor bekende games

Ubisoft heeft grote moeite om te herstellen van de coronapandemie. Dit resulteerde al in vertragingen voor nieuwe games en het schrappen van titels. Zo moest Ubisoft tot twee keer toe de nieuwste game in de populaire Assassin’s Creed-reeks uitstellen. Die verscheen eerder deze maand.

Ook kampte Ubisoft bij verschillende games met tegenvallende verkopen. In januari huurde het bedrijf daarom adviseurs in om zijn strategische opties te onderzoeken. Daarvan is de aankondiging van donderdag het resultaat. Topman Yves Guillemot noemde de stap „een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Ubisoft”.

Onlangs gingen er geruchten dat Ubisoft weleens een groot deel van zijn gamecatalogus zou kunnen verkopen om zich te concentreren op zijn best presterende spellen. Volgens Ubisoft waren er ook „meerdere blijken van interesse” om het bedrijf in zijn geheel over te nemen. Maar Ubisoft zag het meeste perspectief in de deal met techbedrijf Tencent, waarvan de aan de Amsterdamse beurs genoteerde investeerder Prosus grootaandeelhouder is.

Afgesproken is dat Tencent zijn belang in het dochterbedrijf de komende vijf jaar niet kan vergroten, tenzij Ubisoft in de tussentijd zijn meerderheidsbelang verliest. In de aankondiging van donderdag staat niets over eventuele bezuinigingen. Ubisoft laat wel weten dat het in een later stadium nog verdere aankondigingen zal doen over veranderingen binnen het bedrijf.