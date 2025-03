Inkooporganisaties supers trekken samen op in gesprekken A-merken

„Ons uiteindelijke doel is om consumenten van onze leden in Nederland betere prijzen te bieden”, stelt Superunie-topman Boudewijn van den Brand. De eerste onderhandelingen met leveranciers starten naar verwachting in het najaar.

Het hebben van een internationale inkooporganisatie voorkomt flinke prijsstijgingen bij A-merken niet altijd. Zo zijn Jumbo en Picnic net als diverse supers over de grens aangesloten bij inkooporganisatie Everest. Die onderhandelde onlangs met JDE Peet’s, het concern achter Douwe Egberts-koffie en Pickwick-thee, maar kon niet voorkomen dat de fabrikant de prijzen tot 30 procent opschroefde.