Politie roept na steekpartij op niet naar de Dam te komen

Er zijn vijf mensen gewond geraakt, de politie heeft één verdachte aangehouden. Of daarmee het gevaar is geweken en of de verdachte in zijn eentje handelde, zijn vragen waarop de politie momenteel geen antwoord kan geven. „We zijn daar volop aanwezig”, is wat ze wel kwijt wil.

De Dam zelf is afgezet zodat daar een traumahelikopter kon landen. Vaak brengt zo’n helikopter zorgpersoneel naar een locatie. Inmiddels is de helikopter weer weggevlogen.