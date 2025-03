ECB moet rentepauze overwegen door heffingen VS, zegt bestuurder

De importheffingen van president Donald Trump dreigen de inflatie aan te jagen en tegelijkertijd de economische groei te vertragen, waarschuwt Wunsch. „Ik zeg niet dat ik pleit voor een pauze in april, maar het is zeker iets dat op tafel zou moeten liggen”, zo gaf hij aan. De tarieven zorgen volgens hem voor „een zeer moeilijke omgeving” om doorheen te navigeren, want als de heffingen de inflatie omhoog duwen en de groei omlaag staat de ECB voor een lastige taak om het evenwicht te vinden tussen het bestrijden van prijsstijgingen en het stimuleren van groei.