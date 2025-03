Ook ANWB pleit voor behoud accijnskorting op benzine

„De accijnskorting was ingevoerd om stijgende brandstofprijzen te compenseren. Die korting is nog steeds nodig en gerechtvaardigd”, zegt een woordvoerster van de ANWB. „Wij zien steeds meer dat de betaalbaarheid van autorijden onder druk staat. Heel veel mensen in onder meer landelijke gebieden hebben hun auto echt nodig. Het is geen luxe om een auto te hebben, maar noodzaak”, vervolgt ze. Voor die mensen is betaalbaarheid „essentieel”.

Zij benadrukt dat Nederland koploper is in Europa op het gebied van accijns. „We zijn ook het enige land dat indexeert, dus de accijnzen steeds verder omhoog laat gaan.” Een CO2-heffing maakt autobrandstof volgens haar straks nog duurder. „Wij staan achter de transitie naar elektrisch rijden, maar de realiteit is dat op dit moment veruit de meeste mensen nog in een brandstofauto rijden”, besluit de zegsvrouw.

Ook BOVAG waarschuwt dat autorijden onbetaalbaar dreigt te worden. „Niet alleen na het verdwijnen van deze accijnskorting, er komt namelijk meer op ons af in de toekomst”, zegt een woordvoerder van de autobrancheorganisatie. „BOVAG roept het kabinet dan ook op om met een toekomstbestendig, meerjarig plan te komen, zodat iedereen die afhankelijk is van de auto weet waar die aan toe is en mobiliteit betaalbaar blijft voor iedereen. Het is nu aan het kabinet om die stap te zetten.”