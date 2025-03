Omzet H&M zwakker dan topman had voorzien

De omzet was ook zwakker dan analisten hadden voorspeld, want zij rekenden in doorsnee op 55,8 miljard kroon. De operationele winst was met 1,2 miljard kroon eveneens tegenvallend, want hier werd door kenners gemiddeld op 1,9 miljard kroon gerekend. H&M kwam met meer kortingsacties om klanten te lokken, wat de winstgevendheid raakte. Ook werd meer uitgegeven aan marketing.