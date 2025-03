Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren de banden aangehaald. Dat heeft tot gevolg gehad dat het regime in Pyongyang duizenden Noord-Koreaanse militairen naar Rusland heeft gestuurd om te helpen vechten in de oorlog met Oekraïne. Naar verluidt ontvangt Noord-Korea in ruil technologische hulp bij het satellietprogramma.

Roedenko maakte ook bekend dat buitenlandminister Sergej Lavrov binnenkort een bezoek brengt aan Pyongyang. De Russische ambassadeur kondigde aan dat de twee landen snel beginnen met de aanleg van een brug over de rivier Tumen, die de grens vormt tussen Rusland en Noord-Korea. Momenteel is er alleen een spoorbrug over de rivier, maar het is de bedoeling dat de nieuwe brug ook toegankelijk wordt voor wegverkeer.