„Koop geen kleding via Chinese webshops als Temu en Shein”

De gemiddelde EU-burger kocht in 2022 bijna 8 kilo kleding, 4,4 kilo schoeisel en 6,6 kilo ander textiel zoals bijvoorbeeld handdoeken. Dat is bij elkaar genoeg om een grote koffer te vullen met 19 kilo nieuwe spullen. In 2019 woog die denkbeeldige koffer minder, namelijk 17 kilo, zo bleek woensdag uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA).

Met alle initiatieven op het gebied van tweedehands kleding zou een daling te verwachten zijn. Winkelketen Zeeman verkoopt tegenwoordig ook kleren die al eens door een ander gedragen zijn. Platforms zoals Vinted en Marktplaats zijn erg in trek. Tassen vol gebruikte kleding rouleren binnen families en vriendenkringen.

beeld RD

Toch weegt dat niet op tegen de populariteit van Chinese webshops zoals Temu en Shein. Dinsdag bleek uit cijfers van Thuiswinkel.org dat Nederlanders vorig jaar 4 procent vaker (41 miljoen keer) iets kochten bij buitenlandse webshops dan in 2023. Chinese webwinkels zijn de belangrijkste buitenlandse leveranciers geworden voor de online shoppende Nederlanders. Kleding, schoenen en klusgereedschap uit het Aziatische land zijn het meest in trek.

„Nederland, inclusief de overheid, applaudisseert voor een nieuw initiatief op het gebied van kledinghergebruik”, zegt textielexpert Roosmarie Ruigrok. „Tegelijkertijd laat diezelfde overheid toe dat webshops zoals Temu en Shein hun gang kunnen gaan met de verkoop van zeer milieuonvriendelijke fast fashion.”

Fast fashion (snelle mode) is zeer goedkope kleding, die consumenten maar kort dragen en al snel weer weggooien.

„Ik heb in de buurt van kledingfabrieken in Azië rivieren in alle kleuren van de regenboog gezien” Roosmarie Ruigrok, textielexpert

Waarom is fast fashion zo slecht voor het milieu? „Onder andere door materiaalgebruik, water- en landgebruik, uitstoot van broeikasgassen, chemische stoffen en microplastics”, schrijft het Europees Milieuagentschap. „Ik heb in de buurt van kledingfabrieken in Azië rivieren in alle kleuren van de regenboog gezien”, zegt Ruigrok. „Dat komt door alle gebruikte chemicaliën. Superslecht voor het milieu.”

Ook bij de consumenten die fast fashion dragen, doen de chemicaliën hun schadelijke werk, zegt de textielexpert. „Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat er een link ligt met huidziekten zoals psoriasis. De huid neemt de chemicaliën uit de goedkope kleding op. Dat kan volgens het onderzoek leiden tot stoornissen zoals ADHD.”

Negen tips voor duurzamer kledinggebruik. beeld Milieu Centraal

Ruigrok vindt het vreemd dat veel producten zoals elektronische apparaten in Nederland alleen verhandeld mogen worden met een CE-markering, maar dat zoiets bij kleding niet geldt. Met een CE-markering verklaart de producent dat hij voldoet aan alle belangrijke EU-wetgeving. De Europese Richtlijn Ecodesign stelt bijvoorbeeld duurzaamheidseisen aan energiegerelateerde producten. „De modemarkt in Nederland kent zulke kaders niet, de consument is er vogelvrij.”

Het Europees Milieuagentschap stelt dat de politiek, industrie en consumenten moeten bijdragen om af te stappen van fastfashion van webwinkels als Temu en Shein. Bijvoorbeeld door in te zetten op duurzamere kleding die langer meegaat en kan worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled.

Meer kleding leidt tot meer afval. In totaal produceerden de 27 EU-lidstaten in 2022 bijna 7 miljoen ton textielafval. Dat komt neer op ruim 16 kilo per persoon. In 2022 werd 85 procent van al het textielafval van huishoudens niet gescheiden ingezameld en eindigde het als restafval op stortplaatsen of in verbrandingsovens.

Hoewel de export van gebruikte textiel uit de EU bedoeld is voor hergebruik of recycling, tonen onderzoeken aan dat er een zeer complex patroon van handel, sortering, hergebruik, recycling en storten volgt. Een deel van de ingezamelde kleding wordt verbrand of gedumpt in de natuur, voornamelijk in Afrikaanse en Aziatische landen.