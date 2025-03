NVM: gemiddelde prijs landbouwgrond ruim 85.000 euro per hectare

Particuliere beleggers bijvoorbeeld zien de grond als een veilige investering door de stijgende prijzen. Daarnaast zijn overheden actief op de markt: die willen de grond bijvoorbeeld gebruiken voor natuurontwikkeling of stikstofcompensatie. Door hogere biedingen moeten agrariërs meebewegen. Zo zoeken melkveehouderijen extra grond door de afschaffing van de zogeheten derogatie, een uitzondering voor Nederland om meer mest uit te kunnen rijden. Melkveehouders zijn nu op zoek naar extra grond om mest kwijt te kunnen.

De prijs voor een hectare akkerbouwland was vorig jaar gemiddeld 99.600 euro. In de tweede helft van 2024 was dat zelfs ruim 100.000 euro. Ook grasland werd volgens de NVM flink duurder, met 80.000 euro per hectare.

De makelaarsvereniging merkt vooral dat er vorig jaar veel interesse was voor de percelen van melkveehouderijen, die vaak wat groter zijn. In totaal werden zeventig melkveehouderijen verkocht in 2024, dertien meer dan in het jaar daarvoor. Gemiddeld waren deze bedrijven 43 hectare groot. In combinatie met de gestegen grondprijzen betekende dat een prijs van gemiddeld 4 miljoen euro per verkochte onderneming.

De NVM ziet daarnaast dat de markt voor intensieve veehouderijen, zoals varkens- en pluimveehouders, weer aantrekt na enkele jaren van stagnatie. Daarvan werden 27 bedrijven verkocht, tien meer dan in 2023. Sommige ondernemers stoppen met hun bedrijf met behulp van de uitkoopregeling van de overheid voor piekbelasters van stikstof, anderen kiezen ervoor hun bedrijf op de vrije markt te verkopen tegen een hogere prijs.