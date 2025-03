ABN AMRO: voedingsbedrijven leunen te sterk op goedkope arbeid

Economie

De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie groeit vooral door te leunen op goedkope arbeid. Tot die conclusie komen deskundigen van ABN AMRO in een nieuw rapport. De productiviteit in de sector is volgens hen de laatste tien jaar tot stilstand gekomen. Bedrijven investeren te weinig in technologie en automatisering, terwijl de arbeidsmarkt steeds krapper wordt.