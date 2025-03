Trump: importtarief van 25 procent op auto’s gemaakt buiten VS

Trump zei dat de heffingen op 2 april van kracht zijn en vanaf 3 april in rekening worden gebracht. De Amerikaanse regering verwacht dat de nieuwe heffingen jaarlijks 100 miljard dollar aan extra inkomsten voor de VS zullen opleveren.

De nieuwe autoheffingen zijn een verdere uitbreiding van de handelsstrijd die Trump voert met handelspartners van de VS. De maatregelen zullen waarschijnlijk enkele van de grootste automerken treffen, zoals Toyota in Japan en Volkswagen in Duitsland. Trump denkt echter dat de heffingen de binnenlandse autosector juist stimuleren. Zo worden deze grote bedrijven gedwongen hun productie naar de VS te verplaatsen.