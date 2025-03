Aldi herkent zich niet in klacht over vage laagsteprijsgarantie

Aldi verwijst naar onderzoeken van de Consumentenbond zelf uit november 2024 en het consumentenprogramma Kassa vorige maand, waarbij de keten de goedkoopste bleek. Ook zet de supermarktketen bij sommige producten regelmatig „nergens goedkoper”. Dit doet Aldi op basis van eigen onderzoek naar prijzen van concurrenten in dezelfde periode, zegt een woordvoerder. Aldi wil daarom niet stoppen met de eigen uitingen over de laagste prijzen.

De Consumentenbond sprak zich ook uit tegen Lidl, dat de slogan „hoogste kwaliteit voor de laagste prijs” gebruikt, maar die keten is niet van plan de leus te schrappen. „Het is geen absolute claim maar zegt iets over de verhouding tussen de prijs en kwaliteit die we onze klanten bieden”, reageert een woordvoerder.

Hoogvliet laat naar aanleiding van de oproep van de Consumentenbond weten bezig te zijn met het verwijderen van claims over het hanteren van de laagste prijzen. Omdat de supermarktketen fysieke borden en beplakking moet weghalen, kost dit tijd. Dirk kreeg ook kritiek van de Consumentenbond en zegt in beraad te zijn over vervolgstappen.