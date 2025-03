Shell eindigt opnieuw tussen stijgers op lager Damrak

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,4 procent lager op 917,09 punten. De MidKap daalde een fractie tot 875,02 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent.

De FTSE 100 in Londen steeg 0,3 procent. Beleggers reageerden op nieuwe gegevens over de inflatie in het Verenigd Koninkrijk, die in februari onverwacht afzwakte naar 2,8 procent op jaarbasis. Een maand eerder was dat nog 3 procent. Later op de dag maakte de Britse minister van Financiën Rachel Reeves bekend dat de economie van het land dit jaar aanzienlijk minder hard zal groeien dan eerder voorspeld.

Shell wordt bovenin de AEX vergezeld door uitzendconcern Randstad en verzekeraar ASR, met plussen van respectievelijk 1,8 procent en 1 procent. Sterkste dalers waren betaaldienstverlener Adyen en chipbedrijven Besi en ASML die tot 3,1 procent zakten.

Staalproducent ArcelorMittal daalde 1,9 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Kenners van de investeringsbank verlaagden het advies van kopen naar houden en wezen op de sterke opmars van het aandeel ArcelorMittal sinds begin dit jaar.

In de MidKap stonden bouwbedrijven Heijmans (plus 1,7 procent) en BAM (plus 1,3 procent) in de kopgroep. Biotechnoloog Galapagos eindigde onderaan en daalde 1,7 procent.

Avantium sloot 1,8 procent lager bij de kleinere fondsen. De ontwikkelaar van bioplastics heeft bekendgemaakt dat financieel topman Boudewijn van Schaïk aftreedt. Bert Cornelese neemt de functie per 1 april tijdelijk waar tot een opvolger is gevonden.