Lidstaten akkoord met uitstel invoering rapportages duurzaamheid

Economie

De EU-lidstaten zijn akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om de rapportageverplichting voor bedrijven over duurzaamheid uit te stellen tot 2028. Ook zijn ze het eens met het uitstel met een jaar van de plicht om te rapporteren over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van de Commissie met deze vereenvoudigingen in regelgeving is het vergroten van het concurrentievermogen.