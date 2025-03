Meerdere Europese landen zijn er niet meer zeker van dat de VS hen als het erop aankomt zullen beschermen, desnoods met het ultieme wapen van de atoombom. Frankrijk, de enige kernmacht van de Europese Unie, gaf daarop te kennen dat het wel wil praten over uitbreiding van zijn eigen nucleaire schild naar andere delen van Europa. Defensieminister Ruben Brekelmans noemde dat „heel goed” en sprak zijn Franse collega er al eens over.

Maar „uiteindelijk is er geen alternatief voor de nucleaire paraplu van de VS”, zei Rutte in gesprek met studenten in Warschau. „Houd jezelf niet voor de gek. De enige die onze vrijheid geloofwaardig garandeert, zijn de VS.”

De Britse en Franse nucleaire arsenalen zijn veel kleiner dan het Amerikaanse, dat min of meer gelijkwaardig is aan dat van Rusland. Het Franse is een stuk veelzijdiger en onafhankelijker dan het Britse. Frankrijk kan niet zomaar Amerikaanse atoomwapens een op een vervangen, maar zou al wel op andere manieren kunnen bijdragen aan nucleaire afschrikking. Met nucleaire oefeningen elders in Europa bijvoorbeeld, opperde buitenlandminister Caspar Veldkamp eerder. Of door Franse gevechtsvliegtuigen met atoomwapens bij toerbeurt in andere Europese landen te stationeren.