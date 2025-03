ERK: weinig arbeidsmarkthervormingen voor coronageld doorgevoerd

Voor de coronaherstelfondsen is 650 miljard euro vrijgemaakt. Om het EU-geld te krijgen, moesten lidstaten beloven hun arbeidsmarkt te hervormen en daar extra geld in te stoppen. Ook moest de werkgelegenheid verbeteren. Bij de helft van de bijna honderd landelijke arbeidsmarkthervormingen is echter nog niet vast te stellen of ze effect hebben gehad op de arbeidsmarkt, concludeert de rekenkamer.

Veel structurele problemen zijn nog niet aangepakt, ziet de ERK. Het gaat bijvoorbeeld om de integratie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt of de verschuiving weg van belastingen op arbeid.

Het Brusselse geld was bedoeld „als stimulans voor EU-landen om belangrijke structurele hervormingen door te voeren en hun economieën veerkrachtiger te maken”, zegt Ivana Maletić van de ERK.

De rekenkamer stelt dat de belofte van meer geld voor arbeidsmarkthervormingen beter onderzocht moet worden. De ERK raadt de Europese Commissie aan de lidstaten te stimuleren echt iets te doen om de arbeidsmarkt aan te pakken. Daarvoor moet de Commissie beter controleren of het bestede geld nuttig wordt gebruikt en doeltreffend is, met meetbare (tussen)doelen.