De sculptuur is vervaardigd door Stephan Balkenhol. Deze Duitse kunstenaar hanteert een figuratieve stijl, waarin beeld en sokkel één geheel vormen. Eerder maakte hij beelden van onder meer Rembrandt en de componist Richard Wagner.

De onthulling van Hommage aan Willem Pijper valt samen met de presentatie van een biografie over Willem Pijper (1894–1947), ”Een lied dat niet sterven”, van muziekhistoricus Arthur van Dijk. Componist Anne-Maartje Lemereis en pianist Ralph van Raat zorgen voor een muzikale noot tijdens de avond. De sculptuur is gerealiseerd dankzij een schenking van Droom en Daad, een stichting die bijdraagt aan kunst en cultuur in de havenstad.

”Hommage aan Willem Pijper” in wording. beeld Bram Vreugdenhil

Pijper wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse componisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Met Hommage aan Willem Pijper eert de Doelen een componist die Rotterdam internationaal op de muzikale kaart zette. Pijper was niet alleen een invloedrijk vernieuwer, maar ook de eerste directeur van het Rotterdams Conservatorium. Op de Kop van Zuid in Rotterdam staat een bronzen beeld van Pijper, dat gemaakt is door Willem Verbon.