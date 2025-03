Korpschef kritisch op politie na huisbezoek Amersfoortse activist

De agent aan de deur vroeg onder meer aan de activist of zij van plan was vaker naar demonstraties te gaan en wat haar standpunt was. Knol wijst erop dat de politie mensen niet kan aanspreken op hun deelname aan een demonstratie. Ook kan de politie niet vragen naar hun standpunten, vindt ze. „Wij zijn geen gedachtenpolitie. Het staat iedere inwoner van Nederland volledig vrij om voor zijn of haar mening uit te komen en deel te nemen aan demonstraties, uiteraard binnen de grenzen van de wet.”

De korpschef benadrukt dat de politie wel op verschillende manieren contact houdt met mensen. Dat kan op allerlei plekken plaatsvinden: „Op straat, online, op een politiebureau en soms ook bij mensen thuis.” Daarbij kan de politie zorgen uiten of mensen wijzen op strafbare feiten. „Dat hoort in het gesprek duidelijk te worden aangegeven”, zegt Knol.

Ook zegt ze het te begrijpen als mensen schrikken als er politie voor de deur staat. „Dat is uiteraard niet onze intentie en het is evenmin ons doel om mensen te intimideren. Het staat mensen bovendien altijd vrij om wel of niet met de politie in gesprek te gaan.” Extinction Rebellion zegt dinsdag een kort geding aan te spannen tegen de politie, omdat activisten al langer last hebben van huisbezoeken.

Waarom de vrouw thuis werd bezocht, is onduidelijk en wil de politie niet delen. „Maar wat ook de aanleiding is, deze vrouw had nooit op deze wijze mogen worden benaderd”, aldus Knol. De politie Midden-Nederland zegt ook dat het niet de bedoeling was om mensen te intimideren.

De beelden van het huisbezoek maakten op burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort „diepe indruk”, zei hij dinsdagmiddag tijdens de zogeheten actualiteitenraad. „De vrijheid van demonstratie is een ongelofelijk belangrijk goed in onze rechtsstaat en dus in Amersfoort.” Demonstranten moeten hun geluid kunnen laten horen zonder geïntimideerd te worden, stelde Bolsius. „Daar stond ik voor, daar sta ik voor en daar blijf ik voor staan.”