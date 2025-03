Synode CGK: Besluit over toekomst kerkverband heeft prioriteit

De vergadering gaat weer beginnen. Afgevaardigde W. Zeeders leest Jesaja 50:1-10 en gaat voor in gebed. Er wordt gezongen: Psalm 25:6.

De synode gaat verder met de bespreking van het rapport van het moderamen over controversiële onderwerpen. Het bestuur herkent zich in de definitie van ouderling W. Hijmissen, zegt ds. A.D. Fokkema in antwoord op de vragen van synodeleden. „Het is niet zo dat wat controversieel is verklaard, niet meer besproken wordt.” Volgens hem is het inderdaad „raadzaam” om dat in een vierde zittingsweek in juni te doen, na de bespreking over de toekomst van het kerkverband.

Ds. Fokkema wijst erop dat het de synode was die besloot het rapport over hermeneutiek nog niet te bespreken. „En juist op dit onderwerp lopen de meningen uiteen.”

Gezien de definitie van controversiële onderwerpen die het moderamen hanteert, zegt de predikant, hoort daar ook het rapport van de commissie uitwerking ambtsvisie bij. Dat zou ook spanningen kunnen oproepen. In dat rapport gaat het onder meer over een onderzoek naar de wenselijkheid van een superintendent of bovenplaatselijk adviseur en een classispredikant (advies: nee) en de vraag of een diaken onderdeel moet uitmaken van de kerkenraad (advies: ja). Een groot deel van het rapport gaat over de diacones. De commissie concludeert dat het volgens de Schrift en de kerkgeschiedenis „zonder meer verdedigbaar en onder Gods zegen ook vruchtbaar” is „om zusters der gemeente te benoemen in diaconale functies binnen de gemeente. Binnen het ambt aller gelovigen mag dit expliciet zichtbaar worden. Een aparte ordinatie lijkt ons in dit geval niet nodig.”

Het moderamen wil de revisieverzoeken wel deze week bespreken.