Ds. A. Voorwinden tijdens bidstond: Red ons tot Uw eer, geef genade!

„Laten we bij Hem houvast zoeken, alleen Hij kan een hoopvolle toekomst geven”, zei ds. A. Voorwinden maandagavond tijdens een bidstond in de christelijke gereformeerde kerk in Noordeloos. De bijeenkomst ging vooraf aan de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), die deze week opnieuw samenkomt. De bidstond, waarin gemediteerd en gebeden werd, trok ruim honderd belangstellenden. Ook enkele andere CGK-gemeenten hielden de afgelopen dagen een bidstond.

De kerkenraad van de cgk in Noordeloos, een van de drie gemeenten die in 1892 aan de basis stonden van het huidige kerkverband, had opgeroepen „om samen te komen om met elkaar te bidden voor de afgevaardigden van de synode. Om met elkaar de Heere God te smeken of Hij mogelijkheden wil geven dwars door onze onmogelijkheden heen.”

Antireclame

Ds. Voorwinden, sinds maart 2023 aan de gemeente verbonden, mediteerde deze avond over Psalm 79: „Deze klaagzang is vanwege een grote ramp die Jeruzalem is overkomen. De heidenaanvallers hebben Gods stad vernietigd en het volk van God is gedood. Maar wat erger is”, zo vervolgde de predikant: „ze zijn tot smaad geworden voor de buren, tot spot en schimp. Het is pijnlijk wanneer je tot spot bent voor je omgeving, maar dit is het volk van God. Als de buren, de heidenen, dan spotten, dan raakt dat de eer van God.”

Ds. Voorwinden wees erop hoe dit nu ook geldt voor de kerk van Nederland. „De kerk van God in ons land is verscheurd en ligt in puin. Er is verwarring, wereldgelijkvormigheid, lauwheid en materialisme. In plaats dat we een reclame zijn voor de omgeving, zijn we vaak eerder een antireclame geworden.”

„Maar dat geldt ook voor ons eigen kerkverband”, aldus ds. Voorwinden. „Ons kerkverband staat in brand. Laten we echter niet wijzen naar gemeenten die synodale afspraken naast zich neerleggen. Want hoe is het zo ver gekomen? Was het desinteresse, was het kille veroordeling? Dat zijn geen vruchten van de Geest. Leven wij in de nederige geest van Christus?”

„Heb ik dan schuld aan de kerkelijke crisis waarin we ons nu bevinden? Misschien hebben we het niet persoonlijk, maar wel als collectief, want als kerken zijn we elkaar kwijtgeraakt. We verstaan elkaar geestelijk niet meer”, aldus de predikant. „In deze situatie is gezamenlijke verootmoediging nodig, omdat we gezamenlijk schuldig zijn aan de verwijdering.”

Verbond

In vers 8 van Psalm 79 volgt die verootmoediging, zei ds. Voorwinden. De dichter erkent dat het verbond is overtreden. „Niet de heidenen, maar zijzelf zijn schuldig aan de puinhopen. Daar wordt gevraagd om genadig ingrijpen; er is vergeving nodig. Er wordt gevraagd om barmhartigheid, omdat ze anders ten onder gaan.”

„De pleitgronden”, aldus de predikant, „zijn in deze psalm Gods deugden en Zijn eer. Men wijst God op de eer van Zijn Naam. Ze hebben nergens recht op, maar het zou verschrikkelijk zijn als God Zijn volk moet wegvagen, vanwege hun zonden en Gods Naam daardoor bespot zou worden.”

Ds. Voorwinden: „Laten we zo bidden tot God voor ons kerkverband en de synode. Dat is de grond waarop we kunnen staan. „Help ons, want U bent de God van ons heil. Generaties lang hebt U in onze kerken gewoond en gewerkt. Vergeef ons omwille van de eer van Uw Naam.” Als we zo leven, dan mogen we verwachting hebben voor de toekomst. Hoe het ook zal gaan, God komt op voor de eer van Zijn Naam.”

„Generaties lang hebt U in onze kerken gewoond en gewerkt. Vergeef ons omwille van de eer van Uw Naam” Ds. A. Voorwinden, christelijk gereformeerd predikant Noordeloos