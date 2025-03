Synodebestuur CGK wil onderwerpen controversieel verklaren en niet bespreken

Het volgende rapport is aan de beurt: dat van deputaten financiële zaken. Daarin gaat het onder meer over de afdrachten van kerkleden aan het landelijk kerkverband, bijvoorbeeld geld voor de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). In een eerste rapport zou een kerklid 9,48 euro aan de TUA moeten afdragen, maar in een commissievoorstel is dat bedrag op 6,68 euro gezet.

Dat verschil is wel „heel erg groot”, vindt ds. FW. van der Rhee (Veenendaal-Pniël). „De TUA is niet zomaar een deputaatschap. Met 6,68 euro gaan we terug naar de situatie van vóór 2014”. Hij wijst onder meer op bezuinigingen van de overheid op het wetenschappelijk onderwijs. „Tegelijk zien we de verheugende trend van een toenemend aantal studenten en de verdrietige trend van een afnemend ledental van ons kerkverband.” Ook wordt de helft van de studenten van de TUA niet bekostigd door de overheid omdat het om zogenoemde late roepingen gaat.

Ook ds. J. Oosterbroek (Dronten) vindt dat de afdrachten voor de TUA niet te veel moeten schommelen.

Er komt nog een andere vraag op tafel: Is het een idee om andere kerkverbanden mee te laten betalen aan de TUA, omdat steeds meer studenten niet meer uit de CGK komen? Prof. dr. M.J. Kater, rector van de TUA: „Broeders, zo werkt het niet. Op onze TUA willen we graag gereformeerde theologie bedrijven. We zijn zielsgelukkig met studenten uit andere kerkverbanden. Maar dan ga je die toch niet opeens een rekening presenteren? Deze studenten vragen ook niet eerst aan hun kerkenraad of ze aan de TUA mogen studeren.”

J. Mauritz wijst onder andere op de financiële reserves van de TUA, waardoor het volgens hem mogelijk is om de beoogde afdracht te laten ‘dalen’ naar 6,68 euro. Ook heeft de synode in het verleden „eigenlijk te veel” geld aan de TUA toegekend. Voor het bedrag van 6,68 euro is gekeken naar de zogenoemde solvabiliteitfactor, een term die vaak wordt gebruikt om aan te geven of een instelling financieel gezond is. Hoe meer eigen vermogen, hoe beter dat is en hoe minder geld er verstrekt hoeft te worden.

De TUA is „méér dan teleurgesteld” met het beoogde bedrag, zegt prof. Kater. „Het is ondenkbaar.” Hij legt uit dat het private eigen vermogen, dat deels in de TUA-gebouwen zit, ook belangrijk is voor de toekomst. „Ik hoef alleen maar de woorden ”gender” en ”inclusief” te gebruiken. U kent de maatschappelijke ontwikkelingen. Er kan een moment komen waarop tegen ons wordt gezegd: Jullie voldoen niet aan de normen, we doen de subsidiekraan dicht. Dat klinkt dreigend, maar we hebben dus niet voor niets een groot eigen vermogen.”