Hyundai doet mega-investering in VS, bouwt grote staalfabriek

De nieuwe fabriek levert 1300 Amerikaanse banen op. De investeringsplannen van Hyundai, een van de grootste autofabrikanten ter wereld, werden eerder op de dag al bekendgemaakt door een Amerikaanse functionaris.

Trump voert een beleid om bedrijven te stimuleren in de VS te investeren. Dit is een van de redenen waarom hij importheffingen heeft ingevoerd. Hierdoor hebben verschillende buitenlandse bedrijven al aangekondigd dat ze de productie naar de VS verplaatsen.

De investering van Hyundai is „een duidelijk bewijs dat heffingen heel effectief werken”, zei Trump maandag. „Hyundai zal staal in Amerika produceren en zijn auto’s in Amerika maken, en als resultaat zullen ze geen enkele heffing hoeven te betalen”, vervolgde hij.

Eerder maakten onder meer Apple en Oracle al plannen bekend om de komende jaren honderden miljarden dollars te investeren in Amerikaanse projecten.

Trump verklaarde ook dat hij de komende dagen tarieven op ingevoerde auto’s aankondigt, maar gaf ook aan dat de heffingen voor sommige landen gunstiger worden, wijzend naar zijn „wederkerige” tarieven. „Ze hebben ons zoveel in rekening gebracht dat ik me schaam om hen te rekenen wat zij ons hebben aangerekend, maar het zal aanzienlijk zijn, en je zult daar op 2 april over horen”, aldus de president.