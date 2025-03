Chipbedrijven gewild op terughoudend Damrak

Economie

De beurshandel op het Damrak herstelde maandag nauwelijks, na de verliesbeurt op vrijdag. De stemming werd gedrukt door een nieuwe handelstarievendreiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil importheffingen van 25 procent opleggen aan elk land dat olie en gas koopt van Venezuela. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, werd in de plus gehouden door koerswinsten van de chipconcerns.