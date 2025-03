Symposium over toekomst huispijporgel

Tijdens de dag zal prof. Hans Fidom een lezing over dit thema geven en is er ruimte voor discussie en vragen. Roelof Kuik verzorgt de presentatie ”Onderhoud, restauratie en gebruik van huisorgels”. Daarbij zal hij ook aandacht vragen voor het historische huisorgel. Jos van der Kooy hoopt Maarten Seijbel, de oud-directeur van het Nationaal Orgelmuseum, te interviewen.

Jos van der Kooy en Euwe en Sybolt de Jong zorgen voor een muzikale noot tijdens het symposium. Eerstgenoemde bespeelt een kabinetorgel van Mitterreither. De broers De Jong laten horen wat de kleine orgels van de Petruskerk in huis hebben.

Een dag later, op vrijdag 9 mei, is er een excursie naar diverse huispijporgels in Groningse kerken en in de Menkemaborg in Uithuizen. Annemiek Zeldenrust, orgelstudent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, zal de instrumenten etaleren. Roelof Kuik leidt de excursie.

Meer informatie over kosten en aanmelding: orgelshogeland.nl.