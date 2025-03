IEA: stroomverbruik naar record, mede door airconditioning

Volgens het IEA ging het totale stroomverbruik met 4,3 procent omhoog, wat neerkomt op een toename van bijna 1100 terawattuur. Daarmee is dat verbruik in 2024 bijna dubbel zo hard gestegen als het jaarlijkse gemiddelde van het afgelopen decennium. Het agentschap uit Parijs zegt dat in veel opkomende landen veel meer vraag was naar airconditioners, ventilatoren en andere koelsystemen door klimaatverandering, waaronder door extreme hittegolven in India en China.

Die grotere vraag werd voor 80 procent opgevangen door meer productie uit duurzame energiebronnen en kernenergie. Die twee bronnen leverden samen vorig jaar voor het eerst 40 procent van de totale stroomvraag. Zo nam China nieuwe kernreactoren in gebruik. Maar ook aardgas werd vaker gebruikt voor energieproductie. Die vraag steeg vorig jaar met 2,7 procent, ofwel 115 miljard kubieke meter. Dat is ook sterker dan het gemiddelde van de voorgaande tien jaar.

Het gebruik van aardolie ging met 0,8 procent omhoog. Volgens het IEA zakte het aandeel van olie in de totale energievraag voor het eerst onder de 30 procent. Dat kwam onder meer door de overgang naar elektrisch rijden. Wel was er meer olievraag in de luchtvaart en petrochemie. De vraag naar steenkolen nam met 1 procent toe. Dat kwam mede door hoger gebruik in China en India door hittegolven en de behoefte aan verkoeling.

Het agentschap meldt verder dat de wereldwijde uitstoot van CO2 vorig jaar met 0,8 procent steeg tot 37,8 miljard ton. Die stijging wordt wel beperkt gehouden door de groei van duurzame bronnen zoals wind en zon en ook meer elektrische auto’s op de weg.