Onderzoek: een op vijf jongeren weleens opgelicht door nepwebshop

Van de jongeren die weleens zijn opgelicht, geeft 3 procent aan dit meerdere keren te hebben meegemaakt. „Webwinkelfraude is een groot probleem. Ook onder jongeren, zoals ook dit onderzoek laat zien. Eén ondoordachte klik en je geld is weg”, zegt directeur Henriëtte Bongers van Fraudehelpdesk.

Desondanks geven acht op de tien jongeren aan nog nooit te zijn opgelicht. Mogelijk omdat ruim de helft van de respondenten aangeeft wel te weten hoe zij een nepwebshop kunnen herkennen. Bongers heeft daarvoor een aantal tips. „Check de reviews op verschillende onafhankelijke reviewplatforms, check de URL via de verschillende scamchecks, controleer logo’s van keurmerken bij het keurmerk zelf en wees extra alert bij opvallend lage prijzen.”

Wijzer in geldzaken heeft het onderzoek laten uitvoeren in aanloop naar de Week van het geld. Scholieren leren deze week meer over hun financiële situatie. „Wie jong financiële vaardigheden ontwikkelt, is beter voorbereid op de toekomst”, zegt voorzitter Joost Smits van de stuurgroep van Wijzer in geldzaken. „Zo kun je je ook beter wapenen tegen verleidingen en misleidingen online, zoals webwinkelfraude.”

Namens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geven verscheidene bankbestuurders maandag samen met de politie gastlessen. Die gaan onder meer over geldezels, mensen die hun bankrekening laten gebruiken door criminelen.

„Het is belangrijk dat we met jongeren het gesprek aangaan over geldezels en samen met bijvoorbeeld de politie blijven waarschuwen voor dit soort ronselpraktijken”, zegt NVB-voorzitter Medy van der Laan. „Als we kunnen voorkomen dat jongeren zich laten gebruiken als geldezel, dan voorkomen we veel persoonlijke ellende én zetten we een grote stap in het bestrijden van onlinefraude.”