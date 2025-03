Brand in flat Zaandam, naburige woningen ontruimd

Binnenland

In een woning in flatgebouw Brandaris aan De Watering in Zaandam is zaterdagavond brand uitgebroken. Als gevolg van de brand zijn de omringende appartementen ontruimd en hebben eveneens veel andere bewoners van het flatgebouw hun woning tijdelijk verlaten, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.