Jongeren Partij voor de Dieren: kom terug op nieuwe defensielijn

„Vrede door wapens is als vlees eten voor dierenwelzijn”, zegt jongerenorganisatie PINK! in een persbericht. Volgens de jongeren maakt de moederpartij onvoldoende duidelijk waarom meer geld voor Defensie nodig is. „Dit terwijl we als Europa meer tanks hebben, meer soldaten en meer investeren in wapens dan Rusland.”

PINK! wil dat de Partij voor de Dieren „zich vasthoudt aan haar idealen, pal staat achter vrede en investeert in wat nu echt nodig is: klimaat, rechtvaardigheid en gelijkheid.”