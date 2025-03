Rechtbank Istanbul neemt burgemeester Imamoglu in hechtenis

De arrestatie van Imamoglu, de voorman van de grootste oppositiepartij CHP, heeft in heel het land tot massale demonstraties geleid, ondanks het feit dat in veel plaatsen betogingen al dagen verboden zijn. De oude en seculiere Republikeinse Volkspartij (CHP) houdt zondag voor de meer dan anderhalf miljoen leden een voorverkiezing waarbij Imamoglu als presidentskandidaat van de partij zal worden aangewezen.

Imamoglu ontkent alle beschuldigingen tegen hem. Volgens de oppositie is het proces een poging om hem als belangrijkste politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan uit te schakelen.

De burgemeester van Ankara, Mansur Yavas, heeft de gevangenhouding van zijn collega en partijgenoot meteen „een schande voor de rechterlijke macht” genoemd. Yavas werd een jaar geleden bij lokale verkiezingen met ruim 60 procent van de stemmen herkozen. De lokale verkiezingen betekenden in heel het land een zware klap voor de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) van de president.

Erdogan regeert sinds 2003 en was over het algemeen populair genoeg om verkiezingen te winnen. Volgens de CHP kan de AK nu geen stembusgang meer winnen. De krimp van de aanhang van Erdogan is voor een belangrijk deel het gevolg van de al jaren slepende financieel-economische problemen en het regeringsbeleid dat leidde tot een hoge inflatie. Erg veel huishoudens kunnen niet meer rondkomen.

Het Openbaar Ministerie van Istanbul stelt dat de vervolging van vooralsnog in totaal 106 verdachten, onder wie Imamoglu, niets met politiek te maken heeft. Het is een onderzoek naar een corrupt netwerk dat zich schuldig zou hebben gemaakt „aan omkoping, fraude, afpersing, het onrechtmatig verkrijgen van persoonlijke gegevens en gesjoemel met aanbestedingen”. Zeven verdachten onder wie Imamoglu, worden ook om hulp aan terroristen vervolgd.