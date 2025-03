Recept uit ”Het slowcooker kookboek”: estofado met pindakaas

Wat betreft de hoeveelheden dierlijke eiwitten is het boek zeker gedateerd. Een kilo vlees voor vier personen: dat komt me nogal royaal voor. Maar ik voel me als gebruiker vrij om daar eigen keuzes in te maken. Een slowcooker is gemakkelijk en verdraagzaam: kooktijden en hoeveelheden komen allemaal niet zo precies. Atkinson besteedt overigens ook uitgebreid aandacht aan (klassieke) vegetarische gerechten, zoals Indiase biryani of pilav.

Uit dit boek maakte ik een recept met Spaanse wortels: estofado. De Spanjaarden baseerden zich daarbij op kari kari, een gerecht dat ze ontleenden aan de Filipijnen, een land waar ze eeuwenlang de lakens uitdeelden. Bijzonder aan dit rundvleesgerecht is de toevoeging van pindakaas. Die proef je, maar de pindakaas zorgt tevens voor binding van de saus. Ook tamarindepasta –gemaakt van de peulen van een tropische boom– is geen alledaags ingrediënt. Vervang hem eventueel door wat citroensap en een extra schepje suiker.

De hoeveelheden ingrediënten zijn van Atkinson. Ik bezuinigde op het vlees, gebruikte meer knolselderij, verdubbelde de hoeveelheid rijst – en koos voor de snel kokende zilvervliesvariant.

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 10: Estofado met pindakaas van Catharine Atkinson.