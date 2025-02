Recept uit ”Plenty”: bloemkool met mosterd en kaas

Hij combineert vaak verschillende bereidingsmethodes: dat is bewerkelijk. En zijn recepten zijn vermaard vanwege de lange lijsten met smaakmakers. Regelmatig gebruikt hij bovendien ingrediënten die niet iedereen standaard in huis zal hebben (en die je in een gewone supermarkt ook tevergeefs zult zoeken).

In zijn bloemkoolschotel met mosterd en kaas (”Plenty”, Fontaine Uitgevers, 2018) gaat bijvoorbeeld zwart mosterdzaad. Ik tikte een keer een zakje op de kop in een mediterrane winkel. Online bestellen is wellicht een optie. Of voeg wat extra mosterdpoeder toe. Dit gerecht is ook een voorbeeld van het combineren van bereidingsmethodes: stomen, fruiten, bakken en grillen.

Ik maakte dit recept al vele malen – tot op heden valt het bij iedereen in de smaak. Daar zal het aandeel boter, room en kaas in deze groenteschotel aan bijdragen. Ook dat is een karakteristiek van Ottolenghi: hij bezuinigt niet op boter, room en olie.

Nieuws in beeld beeld Geertje Bikker-Otten beeld Geertje Bikker-Otten beeld Geertje Bikker-Otten

Geertje en Mariëlle pakken de komende tijd hun favoriete kookboeken van de plank. Aflevering 8: Bloemkool met mosterd en kaas van Yotam Ottolenghi.