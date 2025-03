Van Alexander Comrie en een Formule 1-baas

Ook in plaatsen zoals Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Gouda, Capelle aan den IJssel en Rotterdam zullen er velen zijn die niet weten hoe ze financieel moeten rondkomen. Misschien hebben zij woensdag wel gezien hoe superjacht Faith voorbij kwam varen voor de eerste proefvaart op zee. Een ‘speeltje’ van zo’n 200 miljoen euro voor de Canadese multimiljardair en Formule 1-baas Lawrence Stroll. Wat een contrast!

De tocht van het 80 meter lange superjacht betekende veel precisiewerk voor de bemanningen van de duw- en sleepboot. Vooral bij Woubrugge was het krap. Daar aan de Comriekade nummer 7 staat de Dorpskerk, die bekend is geworden omdat Alexander Comrie er 38 jaar predikant was.

Een van de bekendste werken van Comrie was het ”ABC des geloofs”. Er staan rijke woorden, rijke zinnen, rijke alinea’s in, bijvoorbeeld deze: „Het geloof nu, blijvende in Christus, bewaart de ziel voor ongelovig haasten, en doet haar tijd, wijze, mate, trappen en plaats aan de Heere overgeven; doordat de ziel weet, dat in stilheid en vertrouwen haar sterkte is.”

Geloof. Vertrouwen. In het Engels: Faith. Zou miljardair Stroll dat geloof en vertrouwen bedoeld hebben toen hij zijn superjacht die naam gaf?