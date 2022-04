Werven zeggen weinig over sancties op superjachten in aanbouw

Grote Nederlandse bouwers van luxejachten willen of kunnen vaak niet zeggen of er op hun werven momenteel superjachten worden gebouwd die niet mogen worden geleverd. Dat blijkt uit een rondgang langs Damen Shipyards, Heesen Yachts, Feadship en Oceanco. Eerder op de dag maakte minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bekend dat twaalf superjachten die worden gebouwd voorlopig niet mogen worden geleverd vanwege de sancties tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne.