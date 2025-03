Weer een tegenslag voor Bayer in Roundup-zaak

De rechtszaken hebben het Duitse bedrijf al ongeveer 10 miljard dollar gekost. Bayer is het oneens met de uitspraak en gaat hiertegen in beroep, aldus een woordvoerder van het bedrijf op zaterdag. Bayer is er eerder in geslaagd om dergelijke schadevergoedingen flink terug te brengen.

Bayer is sinds de overname van Monsanto in 2018 verwikkeld in een lange reeks rechtszaken rond het onkruidbestrijdingsmiddel, dat het omstreden bestanddeel glyfosaat bevat. Hoewel het bedrijf in recente zaken veelal succes heeft geboekt, heeft het een handvol zaken verloren waarbij jury’s miljarden dollars aan schadevergoedingen hebben toegekend. Veel daarvan wist het bedrijf te verminderen, maar dit leidde wel weer tot tal van nieuwe zaken.