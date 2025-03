VDL boekt minder omzet en winst door sluiting autofabriek Born

Door de problemen is de omzet van VDL in 2024 ruim 30 procent gedaald naar bijna 4,3 miljard euro. In 2023 bereikte de omzet nog een record, aldus het concern. VDL hield een nettowinst over van 66 miljoen euro, dat is bijna 20 procent minder dan in het jaar daarvoor.

De problemen hebben een „forse impact” op de jaarresultaten, zegt Willem van der Leegte, president-directeur van de VDL Groep. Wel herstelde het resultaat in de tweede helft van het jaar na een „zwak” eerste halfjaar volgens het bedrijf. VDL verwacht dat de omzet dit jaar gelijk blijft aan vorig jaar, maar dat de winst wel verder herstelt.

In de fabriek in Born werden eerder Mini’s gemaakt voor BMW, maar de Duitse autofabrikant had het contract voor de productie opgezegd. VDL had daarna moeite om een nieuwe grote klant te vinden.