Defensie wil militaire productie in fabriek VDL Nedcar in Born

In de enorme productiefaciliteit moeten meerdere bedrijven komen, waaronder voor de productie van militaire drones en voertuigen. Defensie neemt een deel van de kosten op zich zoals de huur. „Dit wordt een vlaggenschip van de vernieuwde samenwerking tussen Defensie en bedrijven”, aldus het ministerie.

„Door deze samenwerking is extra militaire productiecapaciteit te realiseren in Nederland. Zo worden we minder afhankelijk van landen buiten Europa. Investeren in onze Europese en nationale defensie-industrie is cruciaal”, aldus minister Ruben Brekelmans (Defensie).

Zijn departement is al langer in gesprek met VDL over de fabriek. „Zowel VDL als Defensie is gemotiveerd om te onderzoeken op welke wijze deze locatie ingezet kan worden om bij te dragen aan productie-initiatieven”, schreef het ministerie vorig jaar april aan de Kamer.

VDL Nedcar maakte de afgelopen jaren Mini’s voor autofabrikant BMW. Begin vorig jaar rolde de laatste auto uit de fabriek. Door de sluiting verloren meer dan vierduizend mensen hun baan. Er werden sinds 1967 auto’s geproduceerd in Born.

In Europa wordt veel meer uitgegeven aan defensie sinds de aanval van Rusland drie jaar geleden op buurland Oekraïne. De oorlog maakte duidelijk dat de wapenindustrie in Europa te klein is en de afhankelijkheid van producenten elders te groot.

Door de komst van Donald Trump als president van de Verenigde Staten is de urgentie om de Europese defensie-industrie te versterken verder gegroeid. Trump wil dat Europa zelf verantwoordelijk wordt voor zijn veiligheid. Hij dreigt NAVO-landen die onvoldoende uitgeven aan defensie in nood niet te helpen.

De Europese Commissie maakte onlangs bekend de komende vier jaar 800 miljard euro te willen vrijmaken voor versterking van de defensie. Dat geld moet er komen door Europese leningen en het laten vieren van de Europese begrotingsregels.