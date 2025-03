„Deze Blokker gaat gewoon door”

Wie door een willekeurige winkelstraat wandelt, loopt een grote kans een leegstaand winkelpand te passeren waarin vorig jaar nog een Blokker zat. Maar terwijl het doek is gevallen voor honderden filialen van de bekende keten in onder meer huishoudelijke producten, zijn bijna vijftig vestigingen opengebleven.

Die winkels waren geen eigendom van het landelijke bedrijf, maar van plaatselijke ondernemers. Vaak doen die goede zaken, waardoor ze geen enkele reden zien om met hun zaak te stoppen.

Een van hen is Henry Slot, eigenaar van de Blokker in Emmeloord. Hoewel zijn bedrijf niet werd meegesleept in het faillissement van de keten, heeft hij een hectische tijd achter de rug. En nog steeds zijn er uitdagingen.

Bevoorrading

Daarbij gaat het onder meer over de bevoorrading van zijn winkel. Die ging eerst centraal, nu moet hij die zelf regelen. Slot: „Maar gelukkig niet in mijn eentje. Ik werk samen met de andere Blokkerwinkeliers die doorgaan. Gezamenlijk kopen we de merkartikelen in, en dat tegen dezelfde voorwaarden als voorheen.”

Er worden ook veel artikelen onder het Blokkerlabel verkocht. Daarvoor is een andere oplossing gevonden. Slot: „Na het faillissement zijn grote voorraden opgekocht door een groothandel, Kooistra, die de betreffende producten vanuit Leeuwarden aan ons levert.”

Verreweg de meeste vestigingen van Blokker zijn inmiddels gesloten, maar enkele tientallen blijven open. beeld RD

Die artikelen heeft Slot hard nodig, want de verkoop in zijn winkel blijft goed op peil. „We merken dat onze klanten het erg waarderen dat we ons complete en vertrouwde assortiment kunnen blijven aanbieden. Ook trekken we nu consumenten uit omliggende plaatsen, waar de Blokker sloot. Deze winkel gaat daarom gewoon door.”

Slot kijkt met vertrouwen naar de verdere toekomst. Ook omdat er interessante ontwikkelingen zijn als het gaat om een doorstart van nog meer winkels. In december werd bekend dat de zakenman Roland Palmer, eerder directielid van Blokker, wil proberen om het bedrijf nieuw leven in te blazen. Slot: „In de winkelstraat is daar nog niets van te zien, maar achter de schermen gebeurt heel veel.”

Winstgevend

De zelfstandige ondernemers die doorgaan met hun winkels, hebben zich verenigd in de Blokkerfranchisevereniging. Voorzitter is Carlo Thijssen uit Made. Net als Slot ziet hij kansen voor de toekomst. „Er is in Nederland echt plaats voor een vertrouwde huishoudwinkel met een uitgekiend assortiment”, zei hij eind februari tijdens een interview met het blad Vakcentrum, het tijdschrift van de gelijknamige organisatie van kleine winkeliers.

Hij denkt dan ook dat er in de nabije toekomst weer meer Blokkers zullen komen, al weet hij niet hoeveel. Hij benadrukt dat veel vestigingen van het bedrijf altijd winstgevend zijn geweest; ook filialen die nu zijn gesloten draaiden soms goed.

„Achter de schermen gebeurt heel veel” Henry Slot, eigenaar Blokkerwinkel

Thijssen heeft een paar zeer drukke maanden achter de rug. Het faillissement van Blokker kwam voor hem dan ook onverwachts. „Het ging met het bedrijf eigenlijk juist de goede kant op; de verwachting was dat er in 2024 geen verlies meer zou worden geleden. Helaas was er niet genoeg vertrouwen bij de grootste geldschieter. Ook hingen de schulden uit de coronatijd als een molensteen om de nek van het moederbedrijf.”

Zoals zijn vakbroeder Slot al aangaf, is de inkoop inmiddels goed geregeld. Maar er waren meer uitdagingen. Thijssen: „Zo moest er een nieuw kassasysteem komen. Per 31 januari ging het oude uit de lucht. Ook dat is gelukt.”