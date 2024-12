Dit is de man die Blokker weer een succes wil maken

Samen met enkele andere partijen koopt Palmer de naam Blokker terug. De curatoren, degenen die het faillissement van het bedrijf afwikkelen, geven aan dat daarover overeenstemming is bereikt. Ze bevestigen de naam van de koper overigens niet.

De curatoren waren al een aantal weken bezig om geïnteresseerden voor een doorstart te vinden, en dat is nu gelukt. Blokker meldt dat de zakenman grote plannen heeft. Hij wil „de formule in de komende periode weer opbouwen”.

De winkelketen ging in november failliet. Daarna was het onzeker of het bedrijf nog toekomst had, maar nu lijkt er dus licht aan de horizon te gloren. Al zijn er nog veel onzekerheden.

Akkoord

De curatoren hebben volgens Blokker onder meer een akkoord bereikt over de verkoop van de activa van de winkel, waaronder het merk Blokker, de webwinkel en de voorraad. Ondertussen gaat de in gang gezette uitverkoop gewoon door.

Palmer heeft aangegeven te willen samenwerken met de ongeveer 45 Blokkerwinkels die geen eigendom van de keten waren, maar van zelfstandige ondernemers. De meeste van deze bedrijven willen sowieso doorgaan. Vaak gaan hun zaken uitstekend.

In totaal telde het failliete Blokker een kleine 400 vestigingen. Wat er met de overige 350 gebeurt, is nu de vraag. De koper heeft niet aangegeven voor hoeveel van die winkels hij een toekomst ziet.

Dat kan ook nog niet. De haalbaarheid van de doorstart van een winkel hangt af van meerdere factoren. Zo moeten er afspraken worden gemaakt met de verhuurders van panden. Sommige Blokkerfilialen bevinden zich op locaties met hoge huren, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. Het kan volgens het bedrijf maanden duren voordat duidelijk wordt hoeveel en welke vestigingen kunnen blijven bestaan.

Aan het roer

De 51-jarige Palmer stuurt op dit moment bij het Chinese handelsplatform Alibaba de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en Scandinavië aan. Hij kent Blokker heel goed. Sterker: hij stond tussen 2011 en 2015 aan het roer van het bedrijf.

In die tijd had hij vooruitstrevende plannen met de winkelketen, maar andere leden van de familie Blokker konden zich daar niet in vinden. Zijn zakelijke stijl en zijn wens om het oude familiebedrijf te moderniseren, werden lang niet door iedereen gewaardeerd en leidden destijds tot zijn vertrek. Nu kan hij proberen te bewijzen dat zijn ideeën toch de juiste waren.