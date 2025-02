Waar gaan de klanten van Blokker nu naartoe?

Na het faillissement van Blokker, in november, liep het nog even storm bij het bedrijf. Massaal probeerden koopjesjagers hun slag te slaan, voordat het doek voor verreweg de meeste filialen van de vertrouwde onderneming viel.

Het ging veel van die mensen overigens niet alleen om de lage prijzen bij de opheffingsuitverkoop, veronderstelt Frank Koelewijn. Hij is medewerker van Accurat, een bureau dat onderzoek doet naar winkelgedrag.

Volgens hem bezochten veel Nederlanders bezochten in november en december Blokker deels uit nostalgie. Per slot van rekening was het bedrijf voor honderdduizenden, en misschien wel miljoenen mensen vanaf hun kindertijd iets vertrouwds en vanzelfsprekends.

Nu vrijwel de meeste filialen zijn opgedoekt, moet de consument op zoek naar een andere plek om huishoudelijke artikelen te kopen. Gaan mensen vooral bestellen via internet, of kiezen ze toch voor stenen winkels? Accurat onderzocht waarheen de voormalige Blokkerklanten de wijk hebben genomen en publiceerde de uitkomsten begin deze week.

Action

Hier en daar is er een verband gelegd tussen de al jaren aanhoudende groei van winkelketen Action, en de teloorgang van Blokker. Deskundigen hebben in het recente verleden echter beweerd dat zo’n link niet bestaat en ze lijken nu gelijk te krijgen.

„Action is niet de grote winnaar”, blijkt volgens Accuratmedewerker Bart Putteman uit het onderzoek. Voormalige klanten van Blokker wijken bepaald niet massaal uit naar de koopjeswinkels met het blauwwitte logo.

Integendeel. Uit het onderzoek van Accurat blijkt dat Xenos de grootste profiteur van het faillissement van Blokker is. Het aantal bezoekers van deze winkels steeg in januari met 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zelfs ten opzichte van afgelopen december steeg het aantal mensen dat bij Xenos over de vloer kwam nog met 30 procent.

Overlap

Een tweede winnaar is de HEMA. Dat bedrijf zag het bezoekersaantal met 15 procent stijgen. Action en Wibra kregen ook meer klanten, maar daarbij gaat het om veel lagere percentages. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers van Accurat dat het klantenbestand van die twee laatste winkelbedrijven veel minder overlap kent met dat van Blokker.

Goed nieuws dus voor Xenos, maar volgens de onderzoekers hoeft dat dat niet automatisch tot een juichstemming bij dat bedrijf te leiden. Het valt hun op dat Xenos ondanks de gestegen populariteit nog steeds relatief weinig bezoekers heeft in vergelijking met andere winkelketens.