Turkije verbiedt demonstraties in drie grootste steden

Buitenland

De autoriteiten in de Turkse provincies Ankara en Izmir hebben een demonstratieverbod uitgevaardigd tot 25 maart na de vele betogingen tegen de aanhouding van de burgemeester van Istanbul. Hij is een voorman van de oppositie en politiek rivaal van de president. In Istanbul was elke betoging al tot zondag verboden. Daarmee geldt het demonstratieverbod nu in de drie grootste steden van het land.