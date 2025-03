Nike ziet winst vorig kwartaal met bijna een derde teruglopen

De nettowinst daalde in het derde kwartaal van Nike’s gebroken boekjaar met 32 procent tot 794 miljoen dollar, omgerekend ruim 731 miljoen euro. De omzet kwam uit op 11,3 miljard dollar, een daling van 9 procent ten opzichte van de maanden december tot en met februari een jaar eerder.

Nike boekte de meeste omzet in Noord-Amerika. Daar daalden de opbrengsten met 4 procent tot 4,9 miljard dollar, waarvan het grootste deel uit de verkoop van sportschoenen en sneakers kwam. In de regio die bestaat uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika zette Nike het afgelopen kwartaal 10 procent minder om.

De tegenvallende verkopen zitten Nike al langer dwars. Als gevolg daarvan moest toenmalig topman John Donahoe in oktober zijn functie neerleggen. Hij werd opgevolgd door Elliott Hill, die bekendstaat als oudgediende binnen Nike en al met pensioen was. Het is aan hem om het bedrijf weer te laten groeien.

Beleggers hadden al rekening gehouden met minder verkopen, maar hadden een sterkere daling verwacht. Daardoor steeg het aandeel in de nabeurshandel. In zijn toelichting op de resultaten gaf Hill aan vertrouwen te hebben dat Nike weer „op de juiste weg” is.