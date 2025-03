Verhoor kroongetuige liquidatieproces Marengo gaat vrijdag verder

B. kreeg deze week onder meer vragen over zijn relatie tot zijn medeverdachten, zijn wetenschap over de zes moorden waar de strafzaak over gaat en of hem eventuele gunsten zijn verleend in ruil voor zijn verklaringen. In verband met de veiligheid zat hij geschminkt en vermomd, afgezonderd in een getuigenhokje in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Tijdens de ondervraging ging het er af en toe fel aan toe. Zo moest de voorzitter meermaals ingrijpen als advocaten en de kroongetuige in een heftige discussie belandden. Met name tussen de advocaten van Taghi en mede-hoofdverdachte Saïd R. en de kroongetuige botste het geregeld. De advocaten zetten grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van B.’s verklaringen.

De belastende verklaringen van B. vormden belangrijk bewijs in het Marengo-proces. Mede op basis van deze verklaringen van B. en ontsleutelde berichten uit pgp-telefoons werden hoofdverdachte Ridouan Taghi en twee medeverdachten door de rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.