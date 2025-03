Knot maakt zich minder zorgen over stijging van de lonen

„Wij hebben natuurlijk een vooruitkijkende blik, dus wij kijken vooral naar de meest recente afspraken die aan de cao-tafel worden gemaakt”, legde Knot uit. Daar is volgens hem de laatste tijd sprake van een loonstijging van zo’n 4 tot 4,5 procent. „Wij verwachten zelf, conform de meest recente ramingen, dat de inflatie zo op zo’n 3 tot 3,5 procent uitkomt. Dus dat zou betekenen een koopkrachtverbetering, een stijging van de reële lonen van gemiddeld 1 procentpunt. Dat is een alleszins redelijke uitkomst, gelet op de krachten van de Nederlandse arbeidsmarkt. Gelet op het feit dat ons bedrijfsleven hartstikke concurrerend is.”

Maar terwijl het inflatiecijfer in het eurogebied steeds meer richting het doel van 2 procent begint te bewegen, ligt de Nederlandse inflatie daar nog fors boven. Volgens Knot komt dat niet alleen door de lonen, maar ook door bijvoorbeeld de stijging van de huurprijzen. Afgelopen jaar werden de prijzen in de winkel daarbij voor een groot deel gedreven door de accijnsverhogingen op tabak en alcohol.

Volgens Knot moet worden voorkomen dat de hoge inflatie in Nederland het nieuwe normaal wordt. De DNB-baas blijft er daarom op hameren dat de overheid erop moet letten de inflatie niet op te drijven met te ruime overheidsuitgaven. „Hier past bij dat het kabinet in ieder geval vasthoudt aan het trendmatig begrotingsbeleid zoals dit is vastgelegd in het regeerprogramma.” Verder pleit het centralebankhoofd onder meer voor beleid om bijvoorbeeld de capaciteitsproblemen op het stroomnet te verhelpen en de schaarste aan stikstofruimte op te lossen.

Knot is al sinds 2011 president van DNB. Zijn tweede en laatste termijn zit er per 1 juli op. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend. De voorbije jaren heeft Knot het vaak over de lonen gehad. Tussen 2011 en 2019, toen Nederland juist met lage inflatie te maken had, heeft hij werkgevers er ook geregeld op aangesproken dat er nog ruimte was voor hogere lonen.