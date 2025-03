Agema botst hard met oppositie over corrigeren van krantenkoppen

Binnenland

Zorgminister Fleur Agema (PVV) is hard gebotst met D66, GroenLinks-PvdA en SP over haar beweringen dat veel media haar besluit over de wijkverpleging niet correct opschreven. In een buitengewoon stekelig Kamerdebat gaf Agema aan dat er onrust is ontstaan in de wijkzorg, omdat werd gemeld dat daar een bezuiniging van 165 miljoen euro werd doorgevoerd. En dat is volgens haar niet het geval, omdat het om geld gaat in haar begroting dat niet zou worden uitgegeven. Het kostte veel moeite om de onjuiste koppen in de media te wijzigen, zei ze.