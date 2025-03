DNB lijdt voor tweede jaar op rij meer dan 3 miljard euro verlies

Het verlies van bijna 3,2 miljard euro komt niet als een verrassing. DNB-president Klaas Knot had eerder al gewaarschuwd dat er een aantal jaren met verliezen aan zat te komen. Hoewel de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in de eurozone vorig jaar verschillende keren verlaagde, was DNB veel geld kwijt aan banken die geld bij de centrale bank stalden. Tegelijkertijd leverden de obligaties die eerder massaal bij een lagere rente waren opgekocht niet meer op.

In 2023 leed DNB al een verlies van bijna 3,5 miljard euro, een nog groter verlies dan vorig jaar dus. Maar het grootste deel van het verlies kon toen worden opgevangen door een eerder genomen voorziening voor financiële risico’s. Daardoor restte onder de streep uiteindelijk een min van ruim 1,1 miljard euro. Dit keer was er geen geld meer om aan deze voorziening te onttrekken, waardoor het verlies nu volledig ten laste gaat van kapitaal en reserves.

De omvang van de buffers slonk vorig jaar van 7,3 miljard naar 4,2 miljard euro. Toch is dit, zoals het er nu uitziet, voldoende om de verliezen komende jaren op te vangen. DNB benadrukt in zijn jaarverslag geen belemmering te ervaren bij het uitvoeren van zijn kerntaak, het zorgen voor prijsstabiliteit.

Knot stond als een van de beleidsbepalers bij de ECB ook aan de basis van de eerdere rentestijging. De ECB verhoogde zijn rentetarieven in 2022 en 2023 bewust in rap tempo om de hoge inflatie te beteugelen. Nu de inflatie in het eurogebied weer zakt, kunnen de rentes stapsgewijs omlaag. De verwachting is mede daardoor dat het jaarlijkse tekort bij DNB komende jaren afneemt. Wanneer DNB over een paar jaar weer winst maakt, wil de centrale bank zijn buffers weer opbouwen.