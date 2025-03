Begin deze maand konden mensen door een soortgelijke aanval niet inloggen bij de overheidsdienst. „Terugkerende ddos-aanvallen” waren ook op 3 maart de oorzaak, aldus Logius, de instelling die verantwoordelijk is voor DigiD. Inloggen bij andere overheidsdiensten werkte toen en nu ook niet goed, zoals bij de Belastingdienst en MijnOverheid. Ook in januari was er een grote storing bij overheidsdiensten als DigiD door grootschalige ddos-aanvallen. Door de aanvallen raakte het netwerk overbelast.

Bij een ddos-aanval wordt zoveel internetverkeer naar een server gestuurd dat deze het niet meer aankan.