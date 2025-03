Kallas: defensie en concurrentievermogen gaan hand in hand

Buitenland

De gesprekken over Europese defensie gaan „hand in hand” met de gesprekken over concurrentievermogen die gepland staan op de EU-top van donderdag, laat buitenlandcommissaris Kaja Kallas weten voor de start van de top. Een goeddraaiende economie „helpt ons al die dingen te doen die we moeten doen”, zoals „investeren in meer defensie en Oekraïne”, aldus de EU-buitenlandchef.