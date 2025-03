Tesla roept 46.000 Cybertrucks in VS terug om loslatend paneel

Vorig jaar heeft Tesla de Cybertruck al zeker zes keer teruggeroepen. Zo moesten in oktober ruim 27.000 Cybertrucks van de weg voor een software-update voor de achteruitrijcamera. Het beeld liep achter, waardoor bestuurders minder goed konden zien waar ze reden en de kans op een botsing groter was. In juni riep Tesla ongeveer 11.000 Cybertrucks terug vanwege problemen met de ruitenwissers en onderdelen van de laadbak die mogelijk niet goed vastzaten.

De futuristisch ogende, roestvrijstalen Cybertruck heeft een bewogen ontstaansgeschiedenis. De eerste Cybertrucks werden pas eind 2023 afgeleverd. De truck moest aanvankelijk eind 2021 al verkrijgbaar zijn, maar door de coronapandemie, tekorten in de toeleveringsketen, inflatie en technische problemen ontstond forse vertraging. De Cybertruck is niet officieel leverbaar in Europa.

Persbureau Bloomberg meldt dat de ruim 46.000 voertuigen alle Cybertrucks zijn die in de VS zijn verkocht. Volgens een rapport dat Tesla indiende bij toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) schat de autofabrikant dat het defect daadwerkelijk speelt bij 1 procent van de Cybertrucks. Als het paneel tijdens het rijden loslaat, kan dit een gevaar vormen voor bestuurders die achter de Cybertruck rijden en het risico op verwondingen en botsingen vergroten, aldus Tesla.