Zwitserland verlaagt rente naar laagste niveau sinds 2022

De SNB schroefde het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt terug naar 0,25 procent. De stap kwam overeen met de verwachtingen van economen. Het is de vijfde renteverlaging op rij sinds de centrale bank in maart 2024 begon met het verlagen van de leenkosten. In december werd de rente nog met een half procentpunt verlaagd. Dat was de grootste verlaging sinds januari 2015. De Zwitserse frank daalde donderdag licht in waarde ten opzichte van zowel de euro als de dollar na het besluit om de rente verder te verlagen.

De renteverlaging is volgens de centrale bank mogelijk doordat de inflatie laag is gebleven, ondanks de onzekerheid over de impact van het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump op de consumentenprijzen. De SNB schroefde de voorspelling voor de inflatie in 2025 wel iets op van 0,3 procent naar 0,4 procent. De verwachting dat de Zwitserse economie dit jaar tussen 1 en 1,5 procent zal groeien, bleef gehandhaafd.

De centrale bank waarschuwde wel voor grote onzekerheid rond de ontwikkelingen van de wereldeconomie. „De situatie zou snel en aanzienlijk kunnen veranderen, met name vanuit een handels- en geopolitiek perspectief. Zo kunnen toenemende handelsbarrières leiden tot een zwakkere wereldwijde economische ontwikkeling.”

Het Zwitserse rentebesluit komt op een drukke dag voor centrale banken. In Zweden hield de Riksbank de rente onveranderd op 2,25 procent. De Zweedse beleidsmakers gaven daarbij aan de rente in de toekomst op dat niveau te houden. Wel houden ze de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal de Riksbank actie ondernemen als de vooruitzichten voor inflatie en economische activiteit dat vereisen. De Bank of England zal naar verwachting later op de dag de Britse rente ook ongewijzigd laten.