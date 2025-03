Huurders willen geen zonnepanelen meer, merken woningcorporaties

Als er plannen zijn voor zonnepanelen peilen woningcorporaties of huurders interesse hebben. „Maar sinds de onduidelijkheid over de salderingsregeling kijken huurders liever de kat uit de boom. Er is minder enthousiasme om zonnepanelen op hun dak te leggen als niet duidelijk is of het ze wat oplevert”, zegt hij na berichtgeving hierover in het AD.

De salderingsregeling wordt vanaf 2027 afgeschaft. Mensen met zonnepanelen kunnen hun stroomopbrengst nu nog wegstrepen tegen hun verbruik. Veel zonnepanelenbezitters vrezen na 2027 minder voordeel van hun panelen. Vereniging Eigen Huis (VEH) meldde vorige week op basis van berekeningen van onderzoeksbureau Berenschot dat de terugverdientijd van zonnepanelen na de afschaffing oploopt naar twintig jaar.

Sociale huurders betalen nu voor zonnepanelen via de servicekosten. Volgens de Aedes-woordvoerder is dit maandelijks 2 tot 4 euro per paneel en liggen er gemiddeld zeven panelen op een woning. Op appartementen zijn het er gemiddeld ongeveer vijf. Halverwege 2024 lagen ruim 519.000 zonnepanelen op huizen van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes.

Woningcorporaties willen de servicekosten niet verminderen, aldus de zegsman. „Dat zou betekenen dat corporaties dat moeten betalen en hun enige inkomstenbron is de huur.”

Aedes noemt het weghalen van zonnepanelen „onverstandig” en „kapitaalvernietiging” en benadrukt dat zonne-energie nodig is vanwege de energietransitie. „Huurders hebben een overeenkomst getekend waarmee ze gebonden zijn aan het betalen van de servicekosten”, voegt de vereniging daaraan toe.